جرحى من عناصر “مخفر” في هجوم مسلح استهدف سيارتهم في الريف الأوسط من درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون، سيارة تابعة لـ”مخفر داعل” على أطراف مدينة داعل في ريف درعا الأوسط، ما أدى إلى وقوع جريح إضافة إلى أضرار مادية، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1042 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 724، وهم: 199 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 131 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.