جرحى من فصيل “السلطان مراد” في انفجار لغم بمحيط رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، انفجار لغم بمجموعة تابعة لفصيل “السلطان مراد” في منطقة تل أشرف بمحيط مدينة رأس العين (سري كانييه) شمال الحسكة، ما أدى لسقوط جرحى، بينهم اثنين بحالة خطرة.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن قرى مشعفة والمحمودية وعنيق الهوى وقبور قراجنة ومناخ الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، تشهد توتراً متواصلاً على خلفية الخلافات المتصاعدة بين الفصائل على تقاسم المسروقات، والتي تتطور في غالب الأحيان لاقتتال مسلح واستهدافات بالقذائف والرشاشات، حيث شهدت المنطقة اشتباكات ترافقت مع قصف متبادل، بين فصيل “السلطان مراد” من طرف، و”فرقة الحمزات” من طرف آخر، كما جرى إحراق أكثر من 3 منازل بسبب الخلاف عليها من قبل الأطراف المتناحرة، فيما وردت معلومات عن خسائر بين الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الفصائل استهدفت بالصواريخ من تمركزاتها في قرية مشعفة، قرية مناخ الواقعة تحت سيطرتها أيضاً في ريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.