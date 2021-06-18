جرحى من قوات النظام في انفجار عبوة ناسفة على بعد بضعة كيلومترات من الجولان السوري المحتل

جرحى من قوات النظام في انفجار عبوة ناسفة على بعد بضعة كيلومترات من الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: أصيب عدد من عناصر قوات النظام، في انفجار عبوة ناسفة على طريق جبيلية قرب الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة.

ووفقًا للمصادر، فإن عربة عسكرية روسية نقلت جرحى قوات النظام إلى المشافي القريبة.

مصادر محلية قالت، بأن قوات النظام كانت تنفذ دوريات أمنية لحراسة وتأمين الطرقات قبل مرور سيارات ضباط قوات النظام وقياديين في “حزب الله” اللبناني، إلى المنطقة.

وتقع قرية الجبيلية بالقرب من الشريط الحدودي على مسافة 2 كيلو متر ، وتتبع إداريًا إلى ريف القنيطرة الجنوبي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة استهدفت سيارة “عضو لجنة المصالحة” في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان المحتل، ما أدى لإصابته بجراح، نُقل على إثرها المشفى، يذكر أن المصاب كان من قيادات المعارضة سابقًا في المنطقة قبل أن يجري تسوية وضعه في العام 2018.

وأشار المرصد السوري في التاسع من الشهر الجاري، إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع الجولان المحتل، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.