جرحى من قوات النظام في تجدد القصف التركي على مواقعهم في ريف أبو راسين (زركان)

جددت القاعدة التركية في داودية وباب الخير قصفها على “مزرعة حجي بوبي” التابعة لدادا عبدال غربي أبو راسين (زركان)، حيث تتواجد هناك نقطة عسكرية لقوات النظام، ما أدى إلى إصابة 3 بينهم ضابط برتبة ملازم في قوات النظام بجروح متفاوتة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفتا بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى الصفا والبسيس ودادا عبدال في ريف أبو راسين ورأس العين شمالي الحسكة.

وفي سياق ذلك، ردت “قسد” على تجمعات الفصائل الموالية لتركيا والقواعد التركية في قرى ديري وباب الخير والداودية ومحيط قرية أم عشبة ومزارع أخرى ضمن مناطق “نبع السلام” في الريف ذاته.

وكانت مصادر موثوقة أفادت للمرصد السوري، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الفصائل الموالية لتركيا تحفر خنادق ضخمة مزدوجة على المحاور الممتدة من محاور ناحية تل تمر وصولاً إلى عالية بريف الحسكة.