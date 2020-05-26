جرحى وخسائر مادية في محال تجارية إثر اشتباكات عائلية في مدينة جرابلس

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عائلية وإطلاق النار بشكل عشوائي في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، ما تسبب في وقوع إصابات بينهم طفل أصيب بطلق ناري عشوائي في مخيم قريب من منطقة الاشتباكات، وأسفرت تلك الاشتباكات عن اشتعال الحرائق بعدد من المحال التجارية لأحد المواطنين.

وتأخذ الاشتباكات في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا طابعا عشائريا سرعان ما تشتعل الاشتباكات في أماكن محيطة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 أيار/مايو، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة مسلحين من عائلة في مدينة الباب وعناصر من فصيل السلطان مراد، تزامنا مع قطع الطرقات في الحي الذي تدور فيه الاشتباكات، وسط حالة من الخوف في صفوف المواطنين ونداءات استغاثة لتدخل الفصائل وفصل النزاع بين الطرفين.