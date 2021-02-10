جرح طفلين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محيط طريق الـ m4 شمال الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قُرى الدشيشة والطويلة الواقعتين في محيط طريق الـ m4 قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة، مما أسفر عن جرح طفلين.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن مناطق في ريف رأس العين (سري كانييه) منذُ نحو 20 يومًا انقطاع للتيار الكهربائي بشكل كامل، وذلك نتيجة تضرر شبكة الكهرباء بفعل القصف التركي على قُرى وبلدات ريف رأس العين وهي “الكوزلية وتل اللبن و طويل و تل طويل و مناخ وتل أمير وام شعفة والأربعين عريشة و تل مناخ والخشمة عنابية ومنسف وشيخ علي وقبور قراجنة وعاصي وعبوش ومسلطة و دردارة وحليوة وتل ورد وربيعات وعرب خان وربيعات شرقي وزيديه وصندوق ليه وخربة دخيل وعين عبد وباب الخير” كما تقوم الفصائل المدعومة من أنقرة باستهداف عمال الصيانة خلال محاولتهم تصليح أبراج الكهرباء، وسط استياء شعبي كبير من أهالي وسكان المناطق آنفة الذكر.