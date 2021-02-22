جرح عنصر من قوات النظام واحتراق سيارة جراء قصف صاروخي تركي على محيط صوامع عين عيسى شمالي الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري، باحتراق سيارة تابعة لقوات النظام، بالإضافة إلى جرح عنصر جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على تمركزات النظام في محيط صوامع عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري وثّق في وقت سابق من اليوم مقتل 3 من عناصر فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، بالإضافة إلى جرح نحو 7 آخرين جراء استهداف تجمعًا لهم بصاروخ حراري من قِبل قوات سوريا الديمقراطية على محور بلدة المشيرفة بمنطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، في حين رصد المرصد السوري قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية استهدف قريتي هوشان وأبو صرة محيط طريق الـ M4، بالإضافة إلى استهداف تركس لقوات سوريا الديمقراطية كان يعمل على تحصين بعض المواقع في محيط الصوامع الواقعة شرقي عين عيسى.