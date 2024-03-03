جريحان أحدهما ضابط بقوات النظام باشتباكات مع مطلوب في مدينة دير الزور

محافظة ديرالزور: أصيب ضابط وشرطي بقوات النظام والأمن الداخلي بجروح، في حي طب الجورة بديرالزور، أثناء مداهمة دورية من جهاز أمني لمقر أحد المطلوبين بتهمة تجارة وترويج المخدرات للقبض عليه، في حين فتح المطلوب نيران أسلحة رشاشة باتجاه أفراد الدورية، ورمى قنبلة، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة، كما تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وكان المرصد السوري قد أشار اليوم إلى اعتقال القوى الأمنية التابعة لقوات النظام 2 من المنتسبين لميليشيا “الدفاع الوطني” من منزلهما في حي الجبيلة بمدينة دير الزور بعد اشتباك حصل بينهم بتهمة ترويج وتجارة المخدرات.