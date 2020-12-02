جريحان بانفجار لغم أرضي قرب خطوط التماس في ريف أبو راسين (زركان)

أصيب مدنيان بجروح متفاوتة، اليوم، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء محاولتهما سحب جرار زراعي قرب محاور التماس بين مناطق نفوذ النظام السوري في قرية الأسدية ومناطق الفصائل الموالية لتركيا في جنوبي أبو راسين (زركان) بريف الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، اليوم، استشهاد طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية في حقل زيتون ضمن ناحية فافين الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، وينحدر الطفل من بلدة قباسين شمال شرقي حلب.