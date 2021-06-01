جريحان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف حمص الشرقي

أصيب شخصان أحدهما بجروح خطيرة، صباح اليوم، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بِحصادة زراعية، في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، وتسبب الانفجار بتدمير الحصادة الزراعية ونشوب حريق تمكن الأهالي من السيطرة عليه.

وكان حريق كبير قد اندلع في قرية الجبين بريف حماة الشمالي، في 30 أيار الفائت، تسبب باحتراق عشرات الدونمات من محصول القمح، نتيجة انفجار لغم أرضي بحصادة أثناء حصاد أرض زراعية، وتسبب الانفجار بوقوع إصابات بين المواطنين وتضرر الحصادة الزراعية.