جريحان برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء اقترابهما من الحدود التركية-السورية في ريف الحسكة

أصيب مزارعان برصاص “الجندرما” التركية،اليوم، أثناء عملهم في بذار أراض زراعية قرب قريتي مزرا باني ومزرا خواري الحدوديتان بريف بلدة المالكية في الحسكة، حيث تم نقلهما إلى مشفى البلدة لتلقي العلاج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة “النسرية” عند الحدود السورية-التركية بريف جنديرس شمال غرب حلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 459 مدني، من بينهم 81 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.