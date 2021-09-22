جريحان بقصف بري لقوات النظام على ريف إدلب.. والطائرات الحربية الروسية تنفذ غارات ليلية على منطقة “بوتين-أردوغان”

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، قرى وبلدات معارة النعسان غرب إدلب، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح.

كما سقطت قذائف مصدرها تجمعات قوات النظام في ريف حماة الغربي على قرى العنكاوي والقاهرة والسرمانية في سهل الغاب بالريف الشمالي الغربي من محافظة حماة، ومحور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية.

على صعيد متصل، جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها على منطقة “بوتين-أردوغان” ونفذت، 4 غارات ليلية استهدفت نقاط التماس مع قوات النظام في حرش قرية بينين شرق جبل الزاوية في ريف إدلب.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد قصفت بـ 9 غارات أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل عنصر في هيئة تحرير الشام، وتسبب القصف بسقوط جرحى بجراح متفاوتة.

وبذلك يرتفع إلى 176 تعداد الغارات الروسية على منطقة “بوتين-أردوغان” منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي: 131 غارة جوية على محافظة إدلب، 25 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في محافظة حلب.