جريحان بقصف بري لقوات النظام على ريف درعا الغربي 

محافظة درعا: قصف قوات النظام بالقذائف المدفعية، بلدتي تسيل ونافعة في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى إصابة طفلين في بلدة تسيل أحدهما بحالة خطيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 8 أيلول، مقتل 7 عناصر من قوات النظام باستهداف شاحنة عسكرية، بعبوة ناسفة على طريق الشبرق في ريف درعا الغربي، كما أصيب 3 عناصر بجروح.

على صعيد متصل، قتل شاب متعاون مع الأمن العسكري، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء استهدافه بطلقات نارية من قبل مجهولين وسط المدينة نوى في ريف درعا الغربي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، بأن مسلحين هاجموا سيارة عسكرية لقوات النظام على أطراف بلدة نافعة بريف درعا الغربي.

عقب ذلك، عمدت قوات النظام إلى الانتشار بين الأحياء السكنية في بلدة نافعة وإطلاق النار بشكل عشوائي، بالإضافة إلى قصف صاروخي نفذته قوات النظام على أطراف منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي.