جريحان بقصف بري لقوات النظام على قرى جبل الزاوية.. والفصائل ترد باستهداف تجمعاتهم في ريف إدلب الجنوبي

أصيب مدنيين اثنين بجروح جراء قصف مدفعي وصاروخي مصدره قوات النظام، استهدف قرية بليون في جبل الزاوية.

كما قصفت قوات النظام بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة وقرى الموزرة وكفرعويد في جبل الزاوية بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية، تجمعات قوات النظام على محاور الدانا وحنتوتين في ريف إدلب الجنوبي، ردا على قصف القرى والبلدات في جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، تجدد الخروقات في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، مواقع في الفطيرة وكنصفرة والحلوبة ومحيط البارة وبينين بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في أطراف تقاد وكفرعمة وتديل بريف حلب الغربي.

كما وردت معلومات عن مقتل عنصرين في قوات النظام بعد استهدافهما بقناصات هيئة تحرير الشام على محور الترنبة بريف إدلب الشرقي.