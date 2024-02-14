جريحان في اقتتال عشائري بين أبناء عمومة في مدينة منبج شرقي حلب

محافظة حلب: اندلع اقتتال عشائري بين عائلتين من أبناء عمومة، بسبب خلاف نشب بينهما، تطور إلى استخدام الأسلحة، وذلك بالقرب من سوق الأغنام في مدينة منبج شرقي حلب، ما أدى إلى إصابة شخصين بجراح متفاوتة، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط توتر مستمر بين العائلتين.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 8 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 و إصابة 8 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 5 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين