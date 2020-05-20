جريحان في قصف مدفعي للفصائل الموالية لتركيا على مرافق مدنية وعسكرية في ريف عين العرب “كوباني” شرق حلب

قصفت الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، بقذائف محلية الصنع، بلدة الشيوخ التحتاني غرب مدينة عين العرب “كوباني” شرق محافظة حلب، حيث سقطت تلك القذائف بالقرب من مرافق حيوية في البلدة، ما تسبب في إصابة سيدة تعمل في مستوصف البلدة وموظف مدني يعمل في رحبة عسكرية لإصلاح السيارات.

كما استهدفت نقطة عسكرية لقوى الأمن الداخلي في البلدة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت أمس، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، قرية عرب حسن كبير شمال غرب مدينة منبج الخاضعة لنفوذ “قسد” في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح خطيرة ودمار في منازل القرية.