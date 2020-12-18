جريحان من الفصائل الموالية لتركيا في انفجار عبوة ناسفة بريف عفرين شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر في الجبهة الشامية مع مرافقه، اليوم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية، في ناحية معبطلي بريف مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، مقتل شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الاشتباكات التي جرت، في 12 ديسمبر/كانون الأول، في ناحية جنديرس غربي عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق حينها، مقتل عنصر من حركة “نور الدين الزنكي” الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات التي وقعت ما بين مسلحين من أبناء ريف دمشق مدعومين بعناصر من حركة “أحرار الشام”، ومسلحين من حركة “نور الدين الزنكي” في ناحية ناحية جنديرس بريف عفرين، والتي أفضت بسقوط قتيل من أبناء الغوطة الشرقية ينتمي لحركة “أحرار الشام” الإسلامية، بالإضافة لسقوط جرحى آخرين بينهم مدنيين وعسكريين.