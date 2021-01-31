جريحان من القوات التركية برصاص مجهولين اعتدوا على نقطة تركية قرب طريق “m4” غربي إدلب

استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، محرس لإحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية “m4” بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، إصابة جندي تركي برتبة رقيب، في 17 يناير/كانون الثاني، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري، في 3 يناير/كانون الثاني، انفجارًا بالقرب من مدينة معرة مصرين، نتيجة قذائف “آربيجي” أطلقها مجهولون على عربة تركية أثناء مرورها على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين طوقت القوى الأمنية التابعة للفصائل والقوات التركية الموقع.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 7 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إصابة عنصرين من حرس القاعدة التركية في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، وهما من عناصر “فيلق الشام” الإسلامي، بالإضافة إلى إصابة جندي من القوات التركية، جراء استهداف القاعدة من قِبل مجهولين بصاروخ موجه.