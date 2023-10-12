جريحان من القوات التركية بقصف بري لقوات النظام على قاعدة عسكرية تركية بريف إدلب

أصيب جنديان من القوات التركية بجروح، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على بوابة النقطة التركية في بلدة آفس بريف إدلب الشرقي صباح اليوم، حيث تم نقل الجريحين إلى نقطة طبية لتلقي العلاج.

ونفذت القوات التركية، أمس، قصفا بريا، استهدفت مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف ادلب الشرقي وأوتستراد دمشق-حلب m5.

وأشار المرصد السوري، إلى أن قوات النظام قصفت منطقة قاعدتين للقوات التركية في ريف حلب الأولى في قرية بلنتا، والثانية في قرية الأبزمو.