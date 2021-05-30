جريحان من قوات النظام بقصف بري تركي على 4 مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: أصيب عنصران من قوات النظام، جراء القصف المدفعي من قبل القوات التركية على مناطق تل مضيق وسد الشهباء بريف حلب.

على صعيد متصل، تعرضت قريتي مرعناز والمالكية التابعتين لناحية شرا في ريف عفرين الشرقي لقصف مدفعي مصدره القوات التركية، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار والخسائر.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، والقوات الكردية من طرف آخر وذلك على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، كما قصفت القوات التركية أماكن في مرعناز، ولا معلومات عن خسائر بشرية.