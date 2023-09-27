جريحان من قوات النظام بقصف بري للقوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب

محافظة حلب: أصيب عنصران من قوات النظام بجروح، إثر قصف مدفعي، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محيط قرية شوارغة وبيلونية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

بالمقابل ردت قوات النظام بقصف مدفعي على مواقع في محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.

وأشار المرصد السوري، في 24 من أيلول الجاري، قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي أبين وعقيبة وحرشها بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة