جريحان من قوات النظام في استهداف نقطة عسكرية بصاروخ موجه بريف حلب

محافظة حلب: استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بصاروخ موجه، نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور قرية الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خطيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، فجر اليوم، إصابة 18 مواطناً بينهم 4 أطفال و3 مواطنات بجراح متفاوتة، جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل العسكرية التابعة لقسد بشكل أو بآخر، على مدينة الباب الخاضعة لنفوذ فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” شرقي حلب فجر اليوم الجمعة، لتقوم القوات التركية بالرد عبر قصف صاروخي طال مصادر النيران.