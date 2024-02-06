جريح بانفجار دراجة نارية في مدينة عفرين.. والشرطة العسكرية تعتقل متهمين

محافظة حلب: أصيب طفل بجروح طفيفة وهو أحد المتهمين بركن دراجة نارية، نتيجة انفجارها قرب دوار النيروز بمدينة عفرين ضمن مناطق عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب، في حين ألقت الشرطة العسكرية القبض على الطفل ومواطن آخر.

ويأتي ذلك في إطار الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة للفصائل المسلحة.

وفي 5 كانون الثاني الفائت، أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بجروح بليغة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في حاوية قمامة بشارع راجو بمدينة عفرين شمال حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها “غصن الزيتون”.

ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال العام 2023، مقتل واستشهاد 68 شخص بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، بالإضافة لإصابة أكثر من 51 آخرين.