جريح جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة “جسر الشغور” بريف إدلب الغربي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة “جسر الشغور” بريف إدلب الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة من نوع “بيك آب”، انفجرت قرب مسجد الإيمان في المدينة وأسفرت عن إصابة شخص كان يستقل السيارة، دون معرفة هويته إذا ما كان عسكري أم مدني.

وكان المرصد السوري قد أشار في 15 أغسطس الجاري، إلى أن أطلق مسلحون مجهولون أطلقوا النار على لاجئ من جنسية عراقية، وسط مدينة سلقين شمال غرب إدلب، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

ووفقا لمصادر أهلية فإن الضحية معاق، لجأ إلى ريف إدلب منذ سنوات واستقر في مدينة سلقين وعمل عطارا فيها.

كما استدعاه الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام قبل أشهر، إبان نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المناطق الحدودية مع تركيا.

وكان المرصد السوري رصد، في 14 أغسطس الجاري، جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم امرأة، إثر مشاكل عائلية.