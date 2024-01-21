جريح طفل برصاص طائش في بلدة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب طفل في بلدة بقرص بريف دير الزور برصاص طائش يعتقد أن مصدره عناصر “قسد” المتمركزين على السرير النهري في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، بعد إطلاقهم النار على تلك البلدة، في حين نقل الطفل إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري في 15 كانون الثاني الجاري إلى أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين عند ضفة نهر الفرات اليسرى في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، استهدفوا بالرشاشات الثقيلة، عددا من العبّارات النهرية والمهربين وسط نهر الفرات مما أدى لاحتراق العديد من العبارات.