جريح في انفجار استهدف آلية لفرقة “السلطان مراد” شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية الفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة تابعة لفصيل “السلطان مراد” المقرب من الحكومة التركية، قرب طريق الراعي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لإصابة السائق بجراح.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، انفجاراً عنيفاً ضرب مناطق في الريف الشمالي لحلب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين شمال مدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار منتصف ليل أمس، إلى انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة عسكرية على طريق ميدانكي شمال مدينة عفرين، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، فيما أرسلت الفصائل الموالية لتركيا والشرطة العسكرية ارتالا إلى قرية سجو في ريف حلب الشمالي، تحسبا لوقوع اشتباكات جديدة بين مسلحي القرية وآخرين من تل رفعت.