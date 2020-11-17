جريح في انفجار عبوة ناسفة ضمن قرية بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار قرية الجنينة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة، انفجرت صباح اليوم في القرية، ما أدى لإصابة شاب بجراح، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين استهدفوا بسلاح رشاش، سيارة تقل موظفين بمجلس ديرالزور المدني بمنطقة المزاد قرب مقر المجلس شمالي مدينة ديرالزور، مما أدى لإصابة 3 من الموظفين بجراح، جراح اثنين منهم خطيرة.

وأشار المرصد السوري في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى انفجار عبوة ناسفة، في ريف دير الزور الشرقي، بالقرب من منزل مدير مشفى بلدة جديد عكيدات الواقع ضمن البلدة، دون تسجيل إصابات، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هددوا مدير المشفى منذ أسبوع وطالبوه بدفع “الزكاة”، بينما رفض مدير المشفى آنذاك.