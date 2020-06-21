جريح في انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة ضمن مناطق نفوذ الفصائل شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب شخص بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم، بالقرب من مخيم الريان بالقرب من مدينة إعزاز ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

ورصد المرصد السوري أمس، انفجار سيارة ملغمة وسط الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمل حلب، ما تسبب في إصابة 6 بينهم طفل بجروح متفاوتة، وإلحاق دمار كبير في مكان التفجير.

واستهدف مسلحون مجهولون، في 13 أيار الفائت، عنصرا في لواء محمد الفاتح الموالي لتركيا، في مدينة الباب شرق محافظة حلب، ما تسبب في مقتله على الفور.