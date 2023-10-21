جريح مدني بقصف تركي على قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: أصيب شاب بجروح، نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري اليوم، إصابة عنصر من قوات النظام نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات البرية التركية، استهدف نقطة عسكرية لقوات النظام على محور قرية المياسة بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، في حين تم نقل العنصر المصاب إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.