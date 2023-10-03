جريح من “الهيئة” باشتباكات في ريف اللاذقية.. وقوات النظام تقصف محيط نقطة تركية بإدلب وتتسبب بإصابة مدنيين اثنين

أصيب عنصر من هيئة تحرير الشام بجروح إثر قصف مدفعي متبادل بين فصائل “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي محافظة حماة قصفا متبادلا بين الطرفين.

على صعيد متصل، أصيب رجل وامرأة إثر استهداف قوات النظام الطريق بين مدينتي إدلب وسرمين بالقرب من نقطة تركية.

وطال القصف المدفعي قرى معربليت ومجدليا والفطيرة وسفوهن بريف إدلب، وقرية كفرعمة غربي حلب.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 429 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 280 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 216 من العسكريين و100 من المدنيين بينهم 32 طفل و14 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-307 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.