جريح من قوات النظام باشتباكات مع فيلق الشام على محاور ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أصيب عنصر من قوات النظام، جراء اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، مع فصيل “فيلق الشام”، على محور بلدة كباشين بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب.

ورصد نشطاء المرصد السوري مفارقة عنصر من قوات النظام حياته متأثراً بجراحه التي أصيب بها، أمس، نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف في قرى الشيخ عيسى وحربل وتل رفعت بريف حلب الشمالي.

ورصد نشطاء المرصد السوري، مفارقة عنصر من قوات النظام حياته متأثراً بجراحه التي أصيب بها، نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف في قرى الشيخ عيسى وحربل وتل رفعت بريف حلب الشمالي.