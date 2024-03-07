جريحان من فصائل “الجيش الوطني”في عملية تصدي قوات مجلس منبج العسكري لهجوم في شرقي حلب

محافظة حلب: أصيب عنصران من فصائل “الجيش الوطني” بجراح متفاوتة، في عملية تصدي قوات مجلس منبج العسكري لهجوم الفصائل ليلة أمس، على مواقع في قرية الصيادة بريف منبج الغربي شرقي حلب، حيث اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، قبل انسحاب الفصائل إلى مواقعها.

وتعتبر الخطوط الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف منبج، محاور اشتباك بين الطرفين، تنطلق منها عمليات تسلل متبادلة بين الطرفين

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، قصف تركي بري على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، حيث قصفت اليوم بالمدفعية الثقيلة، نقاط تمركز عناصر “قسد” قرب صوامع قرية أم الكيف بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، كما سقطت القذائف على القرية.