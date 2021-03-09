جريمة قتل جديدة تضرب مدينة الرقة راح ضحيتها مواطنة في يوم المرأة العالمي

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة مواطنة مقتولة خنقًا في منزلها الواقع قرب سجن الأحداث في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك يوم أمس الذي يصادف “اليوم العالمي للمرأة”، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، عمدت قوى “الأمن الداخلي” إلى اعتقال عائلة المواطنة التي عُثر عليها مقتولة، وسط اتهامات لزوجها بارتكابه عملية القتل، ولاتزال التحقيقات جارية حول ملابسات جريمة القتل.

ورصد المرصد السوري في 21 شباط، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف، والتي كانت “عاصمة خلافة البغدادي” في سورية، طالبوا من خلالها بتنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الطفلة شهد الحاج، حيث اتجه المتظاهرون من منزل الطفلة وجابوا شوارع مدينة الرقة حاملين لافتات كُتب عليها “أين حقوق الطفل ؟؟ كلنا ثقة بقضائنا – بأي ذنب تقتل شهد – لا للعنف ضد الطفل – نطالب بإعدام قتلة شهد”، يأتي ذلك بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على قتلة الطفلة شهد الحاج، والتي عُثر عليها مقتولة ضمن حقيبة في بالقرب من منزل ذويها في أحد أحياء مدينة الرقة، وذلك بعد اختطافها قبل أيام.