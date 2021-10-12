جريمة قتل شاب من السويداء، يقتل أخاه ويقطع جثته في لبنان!!

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على الشاب “اشرف جادالله الأباظة” القاطن في منطقة عاليه، والمنحدر من قرية “نمرة” في محافظة السويداء ؛ بعد إخطار من الجيران عن جريمة قتل ارتكبها الشقيق بحق شقيقه الأصغر، ومحاولة رمي الجثة في أماكن متفرقة من المدينة بعد التمثيل بها.

مصدر مطلع قال أن القاتل في الثلاثين من العمر؛ ويعاني من اضطرابات نفسية شديدة؛ دفعته في ثورة غضب أثناء شجار لفظي مع شقيقه الصغير “أكرم” لضربه بأداة حادة، ففارق الحياة على الفور، وأضاف المصدر أن القاتل لسبب غير مفهوم قام بتقطيع الجثة وراح يحاول رميها في أماكن متفرقة في مكان سكنه.

المصدر قال أن جيران القاتل لاحظوا غياب الضحية، وراقبوا تصرفات شقيقه غير الطبيعية، واتصلوا بأقرب مخفر للشرطة وتم إيداعه السجن.

وعائلة الضحية قد أقامت له موقف عزاء صباح أمس الاثنين في قرية نمرة شرقي مدينة شهبا.

المصدر: وكالات

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