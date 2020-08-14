جريمة مروعة تودي بحياة 3 في مدينة سلقين.. ومجهولون يغتالون مواطنا في ريف جسر الشغور

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، عصر اليوم، مواطنا يعمل سائق سيارة أجرة، على الطريق الواصل بين قريتي قيماس والكستن شرق جسر الشغور.

وكانت جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، صباح اليوم، راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم امرأة.

ووفقا لمصادر أهلية فإن أحد أفراد العائلة عزم على قتلهم إثر مشاكل عائلية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 661 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 191 مدنيا بينهم 23 طفلاً و19 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و387 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و70 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.