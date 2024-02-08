جريمتان ضمن مناطق النظام.. مقتل فتاة بدرعا وشاب بريف طرطوس

أقدم شخص على قتل ابنته في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بإلقائها من سطح المنزل ما أدى إلى مقتلها على الفور.

على صعيد متصل، قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما في قرية البريخية بريف الدريكيش بطرطوس، على يد أحد أقربائه عبر ضربه بأداة حادة (منجل) في منطقتي الرقبة والبطن.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 36 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 37 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 26 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 12 جرائم في درعا راح ضحيتها 12 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

–2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان