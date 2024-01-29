جسم من مخلفات الحرب يصيب شابا بجروح في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 7 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 16 شخص، من ضمنهم 14 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 9 أشخاص بينهم 7 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلين وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح