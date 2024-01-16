شهيد و10 جرحى بقصف صاروخي لقوات النظام على مدينة أريحا

استشهد مواطن من أبناء قرية كفرزيبا التابعة لمدينة أريحا بالقصف على المدينة قبل قليل.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى إصابة 10 مدنيين بجروح إثر قصف صاروخي نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة أريحا جنوب إدلب، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في سماء مدينة إدلب وأريافها.

وصعدت قوات النظام من هجماتها على المناطق السكنية في منطقة “بوتين-أردوغان” واستهدفت في 7 من كانون الثاني الجاري بقذائف محملة بقنابل عنقودية حارقة أحياء سكنية في مدينة إدلب، كما تركز القصف على بلدة سرمين وجبل الزاوية وقرى قريبة من مناطق التماس.