جلهم منشقين عن جيش النظام.. أجهزة النظام الأمنية تفرج عن عشرة معتقلين من أبناء محافظة القنيطرة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت أجهزة النظام الأمنية، اليوم، عن عشرة معتقلين ينحدرون من ريف القنيطرة، وذلك بعد فترة اعتقال دامت نحو عامين في سجن صيدنايا العسكري المعروف بـ “المسلخ البشري” بريف دمشق، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن جميع المفرج عنهم كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في على مدار العام 2012 ، قبل أن يتم اعتقالهم بعد إجراءهم مايعرف بـ”التسويات والمصالحات” مع النظام في العام 2018 عقب سيطرة النظام على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل في محافظة القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل، في حين أبلع رئيس فرع سعسع ذوي المعتقلين المفرج عنهم بضرورة إجراء أبنائهم لـ “تسويات” جديدة بعد أن جرى الإفراج عنهم، تتيح لهم التنقل في المحافظة لفترة وجيزة، قبل أن يعودوا إلى ثكناتهم العسكرية.