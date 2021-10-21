جلهم من أبناء دير الزور.. إدارة مخيم الهول تخرج دفعة جديدة تضم نحو 75 شخص

محافظة الحسكة: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إدارة مخيم الهول وضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” أخرجت دفعة جديدة من المتواجدين في مخيم “الهول” اليوم الخميس، حيث ضمت الدفعة الجديدة التي جرى إخراجها نحو 18 عائلة مكونة من نحو 75 شخص جلهم من أبناء محافظة دير الزور.

الجدير بالذكر، أنه كان من المفترض أن تتضمن هذه الدفعة 69 عائلة بعدد أفراد يصل إلى 285 شخص، لكن لم يكن هناك آليات كافية للجميع بغية إيصالهم لمناطقهم برفقة حاجياتهم، ومن المرتقب أن يتم إخراج باقي الدفعة خلال الساعات والأيام القادمة.

وفي منتصف يوليو/تموز المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن إدارة مخيم الهول، أخرجت دفعة جديدة من أهالي محافظة الرقة وريفها الذين كانوا ضمن المخيم منذ سنوات.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن عدد الذين أخرجوا من مخيم الهول، يبلغ 82 عائلة تتكون من 299 شخصًا، نقلوا بِعشرات الشاحنات باتجاه محافظة الرقة. ويأتي ذلك ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية شمال وشرق سوريا، لإفراغ المخيم من السوريين.

وكانت إدارة مخيم الهول قد أخرجت، في الـ من 4 حزيران المنصرم، 59 عائلة من المخيم بنحو 202 شخص جلهم من أبناء مدينة عين العرب (كوباني) وريفها.