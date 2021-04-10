جمال سليمان يوقف نشاطه مع المعارضة السورية

أعلن الفنان السوري جمال سليمان، تعليق نشاطه السياسي مع المعارضة السورية، داعياً إلى مراجعة شاملة لبنية المعارضة السياسية في البلاد بعد عشر سنوات من الثورة ضد نظام بشار الأسد.

وقال سليمان (61 عاماً)، وهو أحد أبرز الوجوه الفنية السورية التي أعلنت موقفاً معارضاً من النظام السوري، عبر صفحته الشخصية في “فايسبوك” أنه لأسباب متعددة لم يجد نفسه من خلال كيانات المعارضة ما دفعه لتعليق نشاطه معها وعدم مشاركته في أي اجتماعات رسمية لأي كيان منها، معتبراً في الوقت نفسه أن “العمل الوطني” واجب “يجب أن أقوم به بكل وسيلة ممكنة لي وتنسجم مع أفكاري وترضي ضميري وتعبر عن عمق محبتي لأهلي السوريين و لوطننا سوريا”.

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وفيما تلقت وسائل الإعلام الموالية للنظام والصفحات الداعمة له في مواقع التواصل، تصريحات سليمان، على أنها تراجع عن مواقفه السياسية، فإن سليمان أوضح أن موقفه الجديد لا يعني طعناً بالمعارضة فأنا جزء منها”. مضيفاً أنه “خلال عملنا المشترك التقيت مع أخوة وأصدقاء وصديقات بيننا معرفة قديمة وتعرفت على سوريين وسوريات مخلصين ووطنيين ومناضلين حقيقيين جمعنا معاً تطلعنا لسوريا الحرة الموحدة التي يسودها نظام ديموقراطي عادل حيث الجميع سواسية أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم بصرف النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو المناطقية أو اي هوية أخرى تنازع الهوية الوطنية”.

على أن موقف سليمان الجديد يعتبر آخر نقد يوجه لكيانات المعارضة السياسية في سوريا، وكان لافتاً اعتباره أن “المعارضة أصبحت بالنسبة للبعض مهنة وحرفة وهو ما أساء للقضية الوطنية”، مطالباً بمراجعة كاملة لبنيتها، مشدداً على “ضرورة ضخ دماء شابة تحمل رؤى جديدة إلى المعارضة”، مضيفاً أن “الصراع الإقليمي والدولي في سوريا ورفض النظام السوري أي حل سياسي، كانت له انعكاساته السلبية على تماسك المعارضة واستقلال رأيها وصوابية حساباتها”.

المصدر: المدن الالكترونية