جمعية “تعدد الزوجات” تتابع عملها والمجلس المحلي في إعزاز يرفض منحها الترخيص 

أصدر مجلس مدينة إعزاز المحلي في ريف حلب الشمالي بياناً يقضي بإغلاق مكتب “جمعية تعدد الزوجات” التي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخراً في المدينة بعد أن ادعت الجمعية حصولها على ترخيص من قبل “المجلس المحلي”.

ونفى البيان الذي نشره “المجلس المحلي” اليوم الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أن يكون قد منح إذناً بالترخيص للجمعية التي أعلنت رسمياً عن بدء عملها في المدينة قبل عدة أيام والتي أثارت موجة من الاستياء الشعبي بين أوساط شريحة كبيرة من المدنيين في الشمال السوري.

وجاء في البيان الصادر عن “المجلس المحلي” أنه وخلال اليوميين الماضيين انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي خبر افتتاح جمعية حملت اسم “جمعية تعدد الزوجات” في مدينة إعزاز، كما انتشرت ادعاءات بحصولها على ترخيص من قبل “المجلس المحلي”.

وأوضح “المجلس المحلي” بأنه لم يمنح ترخصًا للجمعية، أو أي موافقة شفهية أو خطية متعلقة بعملها.

وبحسب البيان فإن عمليات الترخيص تجري عبر “مجلس محافظة حلب الحرة” وتتضمن الأوراق الخاصة بالترخيص وبيان حول مكان وجود مكتب الجمعية من عدمه ضمن الحدود الإدارية لمجلس مدينة إعزاز المحلي، وبناءً على ذلك سيقوم “المجلس المحلي” باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق الجمعية والقائمين عليها وإغلاق مكتبها بشكل فوري ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالترخيص من قبل”مجلس محافظة حلب الحرة”.

كما أكد البيان أن “المجلس المحلي” لا يرى أن كرامة المرأة وحقها في الزواج وتكوين الأسرة وبناء حياة كريمة يأتي من خلال عمل مثل هكذا جمعيات تخالف قيم ومبادئ المجتمع السوري وعاداته.

وفي سياق ذلك، قال المسؤول الإعلامي عن “جمعية تعدد الزوجات” بأن الجمعية قائمة والفكرة مستمرة، ونفى الأخبار التي تتداول حول إغلاقها.

وانتشرت خلال اليوميين الماضيين صور جمعية تم تأسيسها داخل مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي حملت اسم “جمعية تعدد الزوجات”، وأثار الخبر ضجة كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي وردود أفعال رافضة لفكرة الجمعية التي تبنت شعاراً لها يجسد صورة لرجل يحتضن أربع نساء، واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء أن هذه الجمعية تقلل من قيمة المرأة السورية التي تصورها الجمعية على أنها مجرد سلعة بحسب العديد من الآراء.