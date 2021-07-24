المرصد السوري لحقوق الانسان


جنبلاط يعلق على أزمة الوقود في لبنان ويربطها بمافيا “لبنانية سورية”

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أنه “من الإجرام دعم المحروقات من خلال الاحتياطي الالزامي، لحساب مافيا النفط اللبنانية السورية المشتركة”.

وعبر تغريدة له في “تويتر”، قال وليد جنبلاط: “سبق وذكرت مرارا بأنه طالما بقي سعر النفط في لبنان أرخص من سوريا، فإن الأزمة ستستمر، وأنه من الإجرام دعم المحروقات من خلال الاحتياطي الالزامي، لحساب مافيا النفط اللبنانية السورية المشتركة”.

وأضاف: “هذا هو جوابي للذين يشكون من غياب المحروقات ويحملون الحزب (يقصد “حزب الله” اللبناني) المسؤولية..أوقفوا الدعم”.

المصدر: روسيا اليوم

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