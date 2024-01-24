جهاز الأمن العام التابع لـ”الهيئة” يعتقل مهاجر في مدينة جسر الشغور

محافظة إدلب: اعتقل عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام مهاجر من دولة خليجية، في منزله بمدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ويرجح سبب الاعتقال أنه كان ينتمي لتنظيم “حراس الدين” الجهادي.

يشار بأنه ترك العسكرة والتزم الحياد في الوقت الراهن.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة “تحرير الشام” بشن حملات أمنية ضد قادة وعناصر جهاديين من خارج سورية وتعتقلهم، وضد قادة وعناصر من “الهيئة” بذرائع مختلفة.

وأشار المرصد السوري في 21 كانون الثاني الجاري إلى اعتقال قيادي لدى هيئة “تحرير الشام”، في عملية أمنية نفذها جهاز الأمن العام التابع للهيئة في بلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتهمة التخابر لصالح “التحالف الدولي”، حيث جرى اقتياده إلى أحد سجون “الهيئة”، دون معرفة مصيره.