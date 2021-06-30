جهاز الأمن العام التابع لـ “تحرير الشام” يلقي القبض على خلية تابعة للنظام في مدينة إدلب 

محافظة إدلب: أعلن جهاز الأمن العام، التابع لـ “هيئة تحرير الشام” عن إلقاء القبض على خلية مكونة من ثلاث أفراد يعملون كـ خلايا لصالح النظام السوري، متورطين بأعمال تفجير محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء بمدينة إدلب بتاريخ 18 كانون الثاني من العام الجاري، حيث قتل شخصين حينها وأصيب عدد من الأشخاص.

وفي 18 كانون الثاني/يناير، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل جهاديين، أحدهما صاحب محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب، والآخر من الجنسية “الأوزبكية” وذلك أثناء قيامهما بتفكيك لغم داخل محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب، بالإضافة لوجود 5 جرحى بينهم جهاديين ومدنيين كانوا قرب موقع الانفجار.