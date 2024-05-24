جهاز الأمن العام التابع لـ “هيئة تحرير الشام” يعتقل مواطنين اثنين بتهمة التحريض على المظاهرات في ريف إدلب

محافظة إدلب: عمد عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام اليوم إلى اعتقال مواطن تتهمه بالتحريض على خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط “الجولاني”، متزعم “الهيئة” في بلدة الفوعة بريف إدلب، كما اعتقل جهاز الأمن العام مواطن آخر متهم بأنه أحد منظمي المظاهرات في بلدة بنش شمالي إدلب، وجرى اقتيادهما لجهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وخرجت العديد من المظاهرات اليوم في مدن وبلدات عدة ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام مطالبة برحيل “الجولاني”، ومنددة بممارسات هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني، بالرغم من القبضة الأمنية المشددة وانتشار العديد من الحواجز العسكرية منذ ساعات الصباح الأولى منعاً لخروج المظاهرات، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب ومظاهرات في كل من بلدات أرمناز وحزانو وكفرتخاريم وبنش ومخيمات أطمة ودير حسان في ريف إدلب الشمالي، وبلدة أريحا في الريف الجنوبي.

كما خرجت مظاهرات في مدينتي دارة عزة والأتارب في ريف حلب الغربي.