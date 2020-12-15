جهاز الشرطة التابع للفصائل الموالية لتركيا يعتقل رجلاً متهماً بقتل طفلته خنقاً وضرباً في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قالت مصادر المرصد السوري إن طفلة تبلغ من العمر نحو 6 سنوات توفيت، اليوم، في قرية براغيدة بريف حلب الشمالي، متأثرة بضربات ولكمات من والدها الذي حاول خنقها، بعد اكتشافه سرقتها مبلغاً من المال.

وتعددت الروايات حول الحادثة منها من التي تُبرء والد الطفلة ومنها ما تتهمه بقتلها عمداً، في حين اعتقلت الشرطة والد الطفلة المتهم بالقتل للتحقيق في الجريمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 11 ديسمبر/كانون الأول، انتحار شاب من أبناء مدينة عفرين شنقاً داخل منزله في المدينة حيث عُثر عليه داخل منزله الواقع في حي الأشرفية، بعد اقدامه على الانتحار، لأسباب غير معروفة.