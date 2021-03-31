“جود” متمسكة بعقد مؤتمرها في دمشق وتبحث تحديد موعد جديد في إبريل

يبدو أنّ منع النظام السوري انعقاد مؤتمر “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، التي أصبحت تعرف بـ”جبهة جود”، بداية الأسبوع الماضي، لم ينه رغبة القوى السياسية المشاركة في هذه الجبهة بعقد مؤتمرهم في دمشق، إذ تنشغل اللجنة التحضيرية هذه الأيام ببحث تكرار المحاولة من جديد.

وقال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر “جود” سليمان الكفيري، في حديث مع “العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، إنّ “هناك رغبة وإصراراً واضحين لدى مختلف القوى المشاركة في الجبهة بعقد مؤتمر الجبهة في دمشق، وبأقرب وقت ممكن، قد يكون خلال الشهر المقبل، لكن إلى اليوم لم يتم اتخاذ قرار بتحديد هذا الموعد، وخاصة أنّ هناك قوى جديدة تواصلت معنا خلال الأيام القليلة الماضية وأعربت عن رغبتها بالانضمام إلى الجبهة، ما يحتاج إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة”.

وتابع “اللجنة التحضيرية في حالة انعقاد دائم إلى اليوم، وخيارات عقد المؤتمر، إن كان على مستوى الجغرافيا أو التاريخ، كثيرة ومتعددة، لكن لم يتخذ قرار بعد، حيث يطغى على النقاشات تطور الأحداث وتوسع انتشار جود وردود الأفعال من قبل القوى السياسية التي تدين بالمطلق منع السلطة انعقاد المؤتمر”، معتبراً أن “هذا يحمّل جود اليوم مسؤولية كبيرة لعدم تخييب آمال السوريين والقوى المتعاطفة مع الجبهة، والعمل أكثر على إطلاق الجبهة لتكون خطوة في استعادة القرار السوري وبناء دولة المواطنة المنشودة”.

وحول المكونات المشاركة في الجبهة، بيّن الكفيري أنّ “القوى المشاركة هي المبادرة الوطنية في جبل العرب، تجمع بنا وطن، حزب التضامن، كوادر الشيوعيين، الحركة التركمانية الوطنية السورية، مجموعة الشباب الوطني، الحزب التقدمي الكردي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي– ياكيتي، التحالف العربي الديمقراطي، حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي، الحزب الشيوعي المكتب السياسي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، الحزب العربي الشيوعي، الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية، التيار السوري للبناء والتجديد، تكتل السوريين، وعدد من هذه الأحزاب تنتمي لهيئة التنسيق الوطنية، إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة”.

وعن موقف الدول الفاعلة في الأزمة السورية، وخاصة التي لها تمثيل دبلوماسي في دمشق، أوضح الكفيري أنّ “اللجنة التحضيرية سبق أن وجهت عدة دعوات للبعثات الدبلوماسية الموجودة في دمشق مثل السفارات الروسية والصينية والمصرية وغيرها، لحضور افتتاح المؤتمر، إلا أنها لم تؤكد حضورها قبل موعد المؤتمر، ولم نتلقّ منها إلى اليوم أي اتصال أو تعليق رسمي حول ما جرى”.

ومنع النظام السوري مؤتمر “جود” الذي كان مقرراً السبت الماضي في 27 مارس/ آذار في دمشق، إلا أنّ المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية” حسن عبد العظيم، أكد، في تصريحات صحافية، أن المؤتمر سيُعقد في إبريل/ نيسان المقبل، وفي دمشق أيضاً.

من جهته، قال مصدر مقرب من “جود”، طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث مع “العربي الجديد”، “ليلة الجمعة السبت، تلقى الأستاذ حسن عبد العظيم أحد أعضاء اللجنة التحضيرية في جود اتصالاً هاتفياً من قبل أمن الدولة، أبلغه بصيغة تهديدية بأنه من غير المسموح عقد المؤتمر لعدم الحصول على موافقة رسمية مما يسمى لجنة الأحزاب التي يترأسها وزير الداخلية في حكومة النظام، رغم أنّ هذه مهمة الشرطة وليس الأمن”.

وتابع المصدر “وبالفعل في الصباح الباكر من يوم السبت تم حصار منزل حسن عبد العظيم الكائن في حي ركن الدين بدمشق، والذي كان من المقرر استضافة المؤتمر به، من قبل قوى أمنية قامت بمنع دخول أي شخص إلى البناء، وطلبت من جميع الموجودين في المنزل مغادرته على الفور، ومن بينهم فريق إعلامي لإحدى القنوات التلفزيونية العربية المقربة من النظام، وصحافية روسية”.

الورقة السياسية للجبهة تطالب بتغيير جذري لنظام الاستبداد بكافة رموزه ومرتكزاته، وإعادة هيكلة الجيش والأمن

وأوضح أنّها “ليست المرة الأولى التي تعقد بعض القوى السياسية، ومنها هيئة التنسيق، مؤتمراً للمعارضة في دمشق، منها ما تم، مثل مؤتمر حلبون، ومنها ما تم وأده ودفع ثمنه غالياً لمجرد التفكير به، وما تسويق وجود ضمانات دولية إلا ضروب من التشويه ودعم النظام لدعايته بأن المعارضة مرتبطة بالخارج، حتى لو كان ذلك الخارج هي الدول الحليفة للنظام، بل هذا يثير النظام لدرجة الحقد”.

وذكّر المصدر بـ”أحد أبرز قيادات هيئة التنسيق الدكتور عبد العزيز الخير ورفاقه، عندما قامت المخابرات الجوية في سبتمبر/ أيلول من عام 2012 بخطفهم عبر حاجز لها اعترض طريقهم وهم عائدون من مطار دمشق إلى منزله في دمشق، بعد أن أنهى زيارة للصين، قيل حينها إن هناك ضمانات روسية وصينية لسلامة الخير وسلامة رفاقه، لكن أثبتت التجربة أن لا ضمانات مع النظام، فهو لا يمكن أن يلتزم بأي وعود أو تفاهمات أو التزامات”.

وحول أسباب أخذ النظام قراراً بمنع انعقاد المؤتمر قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر له، قال المصدر ذاته: “لم تصدر أي تعليقات رسمية عن تلك الأسباب، سوى ذريعة أخذ الموافقة من لجنة الأحزاب، لكن أعتقد أنّ النظام بعقليته الرافضة للآخر والحل السياسي السلمي التي لم ولن تتغير، قد تكون لديه الكثير من الأسباب التي تدفع القوى المتشنجة بداخله للعمل على وقف المؤتمر؛ منها نجاح جود بحشد عدد لا بأس به من القوى السياسية من الداخل السوري ضمن الجبهة، والموقف الإيجابي للعديد من القوى السياسية السورية، والكشف رسمياً عن وجود ورقة تفاهمات أولية ما بين هيئة التنسيق المنتمية لجود و(مجلس سورية الديمقراطية – مسد)، إضافة إلى الورقة السياسية للجبهة التي تطالب بتغيير جذري لنظام الاستبداد بكافة رموزه ومرتكزاته، وإعادة هيكلة الجيش والأمن، وأخيراً حضور ملف الانتخابات الرئاسية التي يسوق النظام لإعادة انتخاب رئيسه بشار الأسد عبرها مرة جديدة، إذ أعلنت هيئة التنسيق وغيرها من القوى مقاطعتها ودعت السوريين لمقاطعتها أيضا، الأمر الذي سيخلق بلبلة في مناطق النظام القابلة للانفجار من جديد بسبب تردي الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة”.

المصدر: العربي الجديد