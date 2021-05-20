جولة استهدافات جديدة تنفذها قوات النظام على مواقع ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “خفض التصعيد”، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وصباح اليوم، تجدد القصف البري على الريف الإدلبي، حيث قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وكنصفرة وبينين وأطراف البارة ضمن جبل الزواية جنوبي إدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق التماس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام مناطق في بينين وفليفل والفطيرة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تزامن القصف على كنصفرة مع دخول اعتيادي للقوات التركية على البلدة.