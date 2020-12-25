جولة جديدة من الاستهدافات المتبادلة بين قوات النظام والفصائل على جبهات الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور ترنبة شرقي إدلب والفوج 46 غربي حلب، في حين جددت قوات النظام قصفها البري على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب وجبال اللاذقية، كما جددت الفصائل قصفها على مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي صباح اليوم الجمعة، على مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، فيما شهدت محاور التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، في حين قتل عنصر من قوات النظام يوم أمس، قنصاً برصاص الفصائل على جبهات جبال الساحل بريف اللاذقية الشمالي.